«Краснодар-2» разгромил «Енисей», доигрывавший матч вдевятером

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Академия ФК Краснодар» в Краснодаре в рамках 36-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Краснодар-2» принимал красноярский «Енисей». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.
Счёт был открыт уже на 1-й минуте. Отличился нападающий Рустам Халназаров. На 36-й минуте красную карточку получил защитник «Енисея» Андрюс Рукас. Через восемь минут вторую жёлтую карточку перед собой увидел другой защитник гостей Павел Шакуро.
На 52-й минуте Халназаров оформил дубль. На 58-й минуте счёт до разгромного довёл форвард Олег Ознобихин. На 73-й минуте четвёртый мяч в ворота «Енисея» забил полузащитник Давид Кокоев.
В другом матче 35-го тура ФНЛ калининградская «Балтика» принимала дома липецкий «Металлург». Команды сыграли вничью – 0:0.
- 7 мая 2022
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