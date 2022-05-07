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«Краснодар-2» разгромил «Енисей», доигрывавший матч вдевятером

«Краснодар-2» разгромил «Енисей», доигрывавший матч вдевятером
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Академия ФК Краснодар» в Краснодаре в рамках 36-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Краснодар-2» принимал красноярский «Енисей». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.

Счёт был открыт уже на 1-й минуте. Отличился нападающий Рустам Халназаров. На 36-й минуте красную карточку получил защитник «Енисея» Андрюс Рукас. Через восемь минут вторую жёлтую карточку перед собой увидел другой защитник гостей Павел Шакуро.

На 52-й минуте Халназаров оформил дубль. На 58-й минуте счёт до разгромного довёл форвард Олег Ознобихин. На 73-й минуте четвёртый мяч в ворота «Енисея» забил полузащитник Давид Кокоев.

В другом матче 35-го тура ФНЛ калининградская «Балтика» принимала дома липецкий «Металлург». Команды сыграли вничью – 0:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
07 мая 2022, суббота. 18:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
4 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Халназаров – 1'   2:0 Халназаров – 52'   3:0 Ознобихин – 58'   4:0 Кокоев – 73'
Удаления: нет / Рукас – 36', Шакуро – 44'
ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
07 мая 2022, суббота. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Металлург Лп
Липецк
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