Слуцкий: если и я сейчас впаду в депрессию, то вообще не будет никакого смысла

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение казанцев в игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом (0:1).
«У нас в обойме 10-11 игроков. Представьте, когда у вас костюм в заплатках. Вот когда-то они разлетаются. В недельном цикле мы больше лечим футболистов, чем готовим к матчам. Это причина таких перепадов в игре. Для того чтобы играть стабильно, надо иметь запас прочности. У нас такого нет.
Очень сложная ситуация. У нас есть футболисты, которые не тренируются и выходят играть. Сегодня ребята молодцы, могу их только поблагодарить. Опускаются руки? Если и я сейчас впаду в депрессию, то вообще не будет никакого смысла. Мы будем работать до конца», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 8 мая 2022
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