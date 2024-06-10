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Игрок «Сассуоло» Берарди может перейти в «Ювентус» — La Gazzetta dello Sport

Игрок «Сассуоло» Берарди может перейти в «Ювентус» — La Gazzetta dello Sport
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29-летний нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди может перейти в «Ювентус», сообщает интернет-издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, футболист считает, что клуб из Турина является приоритетным вариантом продолжения карьеры. Сообщается, что «Ювентус» тоже привлекает трансфер итальянца. Интерес к игроку проявляют также «Милан», «Наполи» и «Рома», но Берарди не так воодушевлён перспективой перехода в эти клубы.

Считается, что трансфер итальянца будет возможен, когда определится будущее нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезы.

В марте этого года футболист получил травму, из-за которой он пропустит чемпионат Европы в Германии.

Ранее Берарди уже выступал за «Ювентус», но не провел за клуб ни одного матча. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Сассуоло» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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