Неймар вместе с отцом поужинали в ресторане Барселоны
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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вместе с отцом поужинали в одном из ресторанов Барселоны, сообщает Sport.es.
По данным источника, на ужине были также друзья Неймара, в том числе и защитник «Барселоны» Дани Алвес.
Напомним, Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий в 21 матче французской Лиги 1 забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Лиге чемпионов, в которых он не отметился результативными действиями.
За каталонский клуб Неймар выступал с 2013 по 2017 год. На его счету 186 матчей, в которых он забил 105 голов и сделал 76 результативных передач.
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