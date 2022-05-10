Гогниев: не сказал бы, что выход в РПЛ невозможен. «Алании» нужны вливания для роста

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев после поражения в полуфинале Кубка России от «Динамо» (0:3) высказался о перспективах команды.
«Не сказал бы, что выход в РПЛ невозможен. Всё зависит от спортивного принципа. «Алания» уже третий год работает примерно в одном формате. Нам нужны вливания, чтобы команда росла. Нам нужно усилиться. Что касается амбиций, хотим играть в Премьер Лиге. Когда мы займём первое место, можно будет говорить о стадионе и прочем. У нас есть руководители, которые сказали, что к середине 2023 года стадион будет готов», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Динамо» встретится в финале Кубка России с победителем пары «Спартак» — «Енисей». Финал состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
- 10 мая 2022
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