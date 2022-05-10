«Динамо» разгромило «Аланию» и вышло в финал Кубка России

Сегодня, 10 мая, на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве в рамках полуфинала Кубка России «Динамо» принимало «Аланию». Хозяева одержали победу — 3:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий хозяев Фёдор Смолов, ему ассистировал Денис Макаров. На 48-й минуте отличился полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, голевой пас отдал Смолов.

На 73-й минуте красную карточку получил защитник «Алании» Давид Шавлохов. На 87-й минуте форвард Константин Тюкавин довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Даниил Лесовой.



«Динамо» встретится в финале Кубка России с победителем пары «Спартак» — «Енисей». Финал состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».



Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — «Зенитом».