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Квинси Промес забил 80-й гол за «Спартак»

Квинси Промес забил 80-й гол за «Спартак»
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Сегодня, 11 мая, нападающий «Спартака» Квинси Промес отличился в полуфинальном матче Кубка России сезона-2021/2022 с «Енисеем» (идёт первый тайм, счёт – 1:0 в пользу красно-белых).

Данный мяч стал 80-м для нидерландского форварда в составе «Спартака». Для достижения данного результата Промесу понадобилось провести 174 матча. Квинси находится на 10-м месте в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю.

Впереди Промеса в списке лучших голеадоров красно-белых лишь девять игроков: Никита Симонян (160), Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129), Фёдор Черенков (121), Юрий Гаврилов (115), Егор Титов (106), Андрей Тихонов (90), Анатолий Ильин (88), Роман Павлюченко (87).

В нынешнем сезоне Промес сыграл в 27 матчах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

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