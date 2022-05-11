Квинси Промес забил 80-й гол за «Спартак»

Сегодня, 11 мая, нападающий «Спартака» Квинси Промес отличился в полуфинальном матче Кубка России сезона-2021/2022 с «Енисеем» (идёт первый тайм, счёт – 1:0 в пользу красно-белых).
Данный мяч стал 80-м для нидерландского форварда в составе «Спартака». Для достижения данного результата Промесу понадобилось провести 174 матча. Квинси находится на 10-м месте в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю.
Впереди Промеса в списке лучших голеадоров красно-белых лишь девять игроков: Никита Симонян (160), Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129), Фёдор Черенков (121), Юрий Гаврилов (115), Егор Титов (106), Андрей Тихонов (90), Анатолий Ильин (88), Роман Павлюченко (87).
В нынешнем сезоне Промес сыграл в 27 матчах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
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