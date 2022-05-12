Гендиректор СКА рассказал, как началась драка фанатов клуба с футболистами «Ессентуков»

Генеральный директор ростовского СКА Борис Гузиев рассказал, как началась драка фанатов клуба с футболистами «Ессентуков».

«Футболисты затеяли драку с болельщиками? Конечно, да. Абсолютно верно. Даже в протоколе инспектор указал, из-за чего произошёл конфликт. Футболист «Ессентуков» ударил мячом после свистка в сторону болельщиков, после чего мяч попал одному из болельщиков в голову. Это привело к полноценному конфликту. Это страшно, на самом деле. Конечно же, не хотелось, чтобы в футболе были такие прецеденты, тем более со стороны профессионалов, футболистов», — сказал Гузиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня футболисты «Ессентуков» после матча 30-го тура Футбольной национальной лиги — 2 группы 1 с ростовским СКА (2:1) устроили драку с болельщиками армейцев.