Голкипер «Ланса» сцепился с тренером на тренировке и сломал палец
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Голкипер «Ланса» Жан-Луи Лека пропустит оставшиеся два матча сезона Лиги 1 из-за перелома пальца после ссоры на тренировке с тренером, сообщает ESPN.
По данным источника, 36-летний игрок поссорился с тренером вратарей Тьерри Маласпиной, и они сцепились друг с другом. Предотвратить серьёзную драку удалось другим игрокам первой команды.
Отмечается, после ссоры Лека выбил дверь в раздевалке и впоследствии сломал палец.
Также сообщается, что на протяжении большей части сезона между Лекой и Маласпиной существовала напряженность, в результате чего второй голкипер Ланса» Вилкер Фаринес получил больше игрового времени, особенно во второй части сезона.
Лека выступает за «Ланс» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
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