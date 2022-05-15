«Леванте» обыграл «Алавес», команды вылетают в Сегунду

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии «Леванте» в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги играл с «Алавесом». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 3:1.

Счёт в матче на 36-й минуте открыли гости: Хоселу отличился с паса Виктора Лагуардии.

0:1. Хоселу («Алавес») забивает с паса Лагуардии:

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На 53-й минуте Оскар Дуарте сравнял счёт, ему ассистировал Хосе Луис Моралес.

1:1. Дуарте («Леванте») сравнивает счет с передачи Моралеса:

На 74-й минуте Рохер Марти вывел «Леванте» вперёд.

2:1. Марти («Леванте») выводит свою команду вперед:

Окончательный счёт в матче на 90+5-й минуте установил Хосе Луис Моралес с передачи Хосе Кампаньи. 3:1 — в пользу «Леванте».

Победа позволила «Леванте» набрать 32 очка и подняться на 19-ю строчку чемпионата Испании. У «Алавеса» на балл меньше. Обе команды вылетают во второй испанский дивизион.