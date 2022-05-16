Определились участники Суперкубка Испании

За Суперкубок Испании в 2023 году поборются четыре команды. Ими стали мадридский «Реал» (чемпион Испании), «Реал Бетис» (обладатель Кубка Испании), «Валенсия» (финалист Кубка Испании) и «Барселона» (второе место в Ла Лиге).
В полуфинале турнира пройдут следующие матчи:
«Реал Бетис» — «Барселона»;
«Реал Мадрид» — «Валенсия».
Суперкубок Испании должен пройти в январе в 2023 года в Саудовской Аравии. Турнир проходит по новой системе четвёртый год. Действующим обладателем Суперкубка Испании является мадридский «Реал», финалистом — «Барселона».
Каталонцы имеют наибольшее количество побед в турнире — 13. У «Реала» — 12. «Валенсия» побеждала в Суперкубке Испании лишь однажды (1999), а для «Бетиса» победа может стать первой.
«Кадис» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига – 2021/2022. 37-й тур:
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