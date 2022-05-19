Ребров: в этом сезоне Лиги Европы «Спартаку» пришёл результат из-за того, что я не играл

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров вспомнил опыт выступления в Лиге Европы.



«После вчерашнего финала Лиги Европы не могу не вспомнить о нашем выступлении в этом турнире в текущем сезоне. Эти игры в Лиге Европы вошли в историю! Конечно, все понимают, какой кайф оказаться первыми в группе с таким составом, как «Лестер», Наполи» и «Легия», тем более решив всё на последней минуте заключительного матча.



В отличие от предыдущих «моих» розыгрышей турнира, где я был на поле, в этот раз находился с командой в другом качестве. Видимо, поэтому и результат пришёл. Очень жаль, что нам не удалось закончить свой путь. С другой стороны, мы остались непобедимыми! Очень хочется, чтобы новые матчи в еврокубках с нашим участием состоялись как можно быстрее», — написал Ребров в своём телеграм-канале.