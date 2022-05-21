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«Торпедо» — «Кубань»: гости вышли вперёд

«Торпедо» — «Кубань»: гости вышли вперёд
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В «Лужниках, Спортивном городке» проходит второй тайм противостояния 38-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» (Москва) – «Кубань» (Краснодар). Матч обслуживает главный судья Константин Аверьянов. К 64-й минуте на табло равный счёт – 1:1.

На 42-й минуте встречи в ворота «Торпедо» был засчитан автогол Ивана Енина. На 64-й минуте счёт сравнял защитник Олег Кожемякин. На 76-й минуте отличился защитник «Кубани» Кирилл Большаков.

Отметим, что данный матч имеет большую важность для «Торпедо»: столичным футболистам нужно набрать одно очко для гарантированного прямого выхода в Российскую Премьер-Лигу. При этом если «Торпедо» проиграет «Кубани», а «Факел» (Воронеж), играющий с «Балтикой» (Калининград), одержит победу, то напрямую в РПЛ может выйти именно «Факел» — в случае ничьей в матче «Волгарь» — «Оренбург».

В параллельном матче «Оренбург» играет с «Волгарём» вничью – 2:2. Если «Торпедо» проиграет, а в матчах «Факела» и «Оренбурга» ничего не изменится, московский клуб окажется на третьем месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
21 мая 2022, суббота. 15:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 2
Кубань
Краснодар
0:1 Енин – 42' (автогол)   1:1 Кожемякин – 61'   1:2 Большаков – 76'   2:2 Померко – 90+1' (пен)
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