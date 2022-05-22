Испанский журналист – Мбаппе: ты не мужчина, ты предатель и трус

Испанский журналист Хосе Феликс Диас резко высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе, который вчера, 21 мая, продлил контракт с французским клубом и отказался перейти в мадридский «Реал».

«Мбаппе, ты не мужчина. Ты останешься великолепным футболистом, но будешь мелким человеком. Ты предатель, который не держит своё слово. Ты предал не только Флорентино Переса, ты предал миллионы людей. Ты трус, которому не хватило смелости ответить, когда «Реал» с тобой связывался. 10 дней назад ты говорил, что всё в порядке, а потом просто перестал отвечать», — сказал Феликс Диас в эфире YouTube-канала El Chiringuito de Jugones.

Мбаппе подписал контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. Действовавший контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивался 30 июня 2022 года.