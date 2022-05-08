Все чемпионы в Европе сезона-2021/2022. Полный список

Во многих европейских странах подходят к концу национальные чемпионаты. Где-то победители уже известны, а где-то борьба за титул ещё продолжается. Следить за всеми изменениями можно с помощью нашего обновляемого материала.

55. Сан-Марино: чемпион ещё не определён, идёт плей-офф

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб):

Лига конференций (2 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Имре Бадаласси («Тре Пенне») — 23 гола



Местный чемпионат проходит в два этапа. На первом 15 команд проводят регулярный турнир по двухкруговой системе, после чего борьбу продолжают 12 лучших клубов. Вторая фаза чемпионата проходит в формате плей-офф. 7 мая станут известны все участники четвертьфинальной стадии. Год назад чемпионский титул завоевала команда «Фольгоре», завершившая нынешний регулярный чемпионат на восьмой строчке. Самый успешный клуб страны — «Тре Фьори» (8 побед в чемпионатах).

54. Андорра: чемпион ещё не определён, идёт плей-офф

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб):

Лига конференций (2 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Гийом Лопес («Санта Колома») — 16 голов



В чемпионате принимают участие восемь клубов. Сначала они проводит турнир в три круга, после чего их разбивают на две группы. Первая (лучшие четыре клуба) — разыгрывает медали, вторая (с 5-го по 8-е места) — ведёт борьбу за выживание. Регулярку выиграл «Интер Клуб Эскальдес», который защищает чемпионский титул. За три тура до финиша он опережает ближайших преследователей на четыре очка. Чемпионат Андорры завершится 22 мая.

53. Черногория: чемпион — «Сутьеска»

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб): «Сутьеска» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): «Будучность» (квалификация)



Лучшие бомбардиры сезона: Аднан Башич («Петровац»), Милош Раичкович («Будучность») — 12 голов



«Сутьеска» взяла пятый титул в истории, причём без вариантов для соперников. Клуб из города Никшич запрыгнул на первую строчку во втором туре и остался там до конца чемпионата. До конца сезона ещё 4 тура, а у лидера +14.



Прошлогодний чемпион, «Будучность», пережил кризис на старте и кое-как взял только второе место.

«Сутьеска» — чемпион Черногории Фото: ФК «Сутьеска»

52. Исландия: чемпионат проходит по системе «весна — осень». В 2021 году чемпионом стал «Викингур»

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб): «Викингур» (квалификация)

Лига конференций (2 клуба): «Брейдаблик» (квалификация), «Рейкьявик» (квалификация)



Лучший бомбардир сезона-2021: Николай Хансен («Викингур») — 16 голов



В прошлом году «Викингур» спустя 30 лет вернул себе звание сильнейшего клуба Исландии. На финише была ожесточённая разборка с «Брейдабликом» — в итоговой таблице команды разделило всего лишь одно очко. В турнире принимают участие 12 клубов, которые проводят чемпионат по стандартной схеме, то есть в два круга.



В новом сезоне сыграно всего три тура. На вершине таблицы три команды, не потерявшие ни одного очка. Одна из них — «Брейдаблик».

51. Гибралтар: чемпион — «Линкольн Ред Импс»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Линкольн Ред Импс» (квалификация);

Лига конференций (3 клуба): ФК «Европа» (квалификация), «Сент-Джозефс» (квалификация), «Мэгпис» (квалификация)



Лучший бомбардир сезона: Хуанфри («Сент-Джозефс») — 14 голов



Гегемон взял очередной чемпионский титул, №26, и упрочил звание самого титулованного клуба Гибралтара. К слову о рекордах, именно «Линкольн Ред Импс» взял 14 чемпионских титулов подряд — с 2003 по 2016 год. Так что «Баварии» есть к чему стремиться.

50. Уэльс: чемпион — «Нью-Сейнтс»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Нью-Сейнтс» (квалификация)

Лига конференций (2 клуба): «Бала Таун» (квалификация), «Ньютаун» (квалификация)



Лучший бомбардир сезона: Деклан Макманус («Нью-Сейнтс») — 24 гола



«Нью-Сейнтс» вернул себе титул после двух неудачных сезонов. По сезону прошли мощно: 18 побед, 3 ничьих и лишь 1 поражение при разнице мячей 61:17. Неудивительно, что лучший бомбардир тоже отсюда.

49. Лихтенштейн: чемпионат не проводится, победитель Кубка — «Вадуц»

Еврокубки

Лига конференций (1 клуб): «Вадуц» (квалификация)



В Лихтенштейне не проводят внутренний чемпионат, поскольку клубы предпочитают выступать в низших лигах чемпионата Швейцарии. А вот Кубок разыгрывают — победитель получает место в квалификации Лиги конференций. В этом году трофей снова завоевал «Вадуц». Это уже его 48-я победа в турнире, что является мировым рекордом.

48. Северная Македония: чемпион — «Шкупи»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Шкупи» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Сандей Адетунджи («Шкупи») — 20 голов



В Северной Македонии появился новый чемпион. Клуб «Шкупи» образовался в 2012-м после слияния «Слога» и «Албарса». У «Слога» было 3 чемпионства, но официально «Шкупи» не признан преемником «Слога».

47. Мальта: чемпион — «Хибернианс»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Хибернианс» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): «Флориана» (квалификация)



Лучший бомбардир сезона: Максуэлл («Гзира Юнайтед») — 15 голов



На Мальте разыгрывают регулярный сезон и плей-офф, чтобы определить чемпионство. В регулярке был драматичный финал: «Хибернианс» и «Флориана» сражались до последнего. «Хибернианс» почти весь сезон был на первом месте, но к финишу уступил его как раз конкуренту. В итоге всё решил последний тур: «Хибернианс» победил — 4:1 и вернулся на вершину. Судьба чемпионства же решилась в плей-офф, где тоже было непросто. Начав с поражения и ничьей, «Хибернианс» всё-таки одержал две победы. Для клуба из города Паола (8200 жителей, а стадион на 2968 зрителей) – это 13-й титул.

«Хибернианс» — чемпион Мальты Фото: ФК «Хибернианс»

46. Грузия: чемпионат завершится в декабре 2022 года, чемпион сезона-2021 — «Динамо» Батуми

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Динамо» Батуми (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): «Динамо» Тбилиси (квалификация), «Дила» (квалификация), «Сабуртало» (квалификация)



Лучший бомбардир сезона-2021: Зоран Марушич («Динамо» Тбилиси) — 16 голов



В прошлом году чемпионом страны стало «Динамо» из Батуми (именно там сейчас играет Хвича Кварацхелия). Опередили другое «Динамо» — из Тбилиси — на пять очков и потерпели за весь турнир всего три поражения. Для клуба из Батуми чемпионство стало первым в истории.



В этом сезоне «Динамо» лидирует в чемпионате после 11 туров, опережая ближайшего преследователя на два балла.

45. Эстония: чемпионат завершится в ноябре 2022 года, чемпион сезона-2021 — «Левадия»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Левадия» (квалификация)

Лига конференций (2 клуба): «Флора» (квалификация)



Лучший бомбардир сезона-2021: Хенри Аниер («Пайде») — 26 голов



В прошлом году «Левадия» в напряжённой борьбе завоевала чемпионский титул (10-й в истории), опередив «Флору» всего на одно очко. Команда, исполнительным директором которой является экс-игрок сборной Сергей Хохлов-Симсон, вернула себе звание сильнейшей команды страны спустя семь лет.



В новом сезоне лидерство захватила «Флора» — у неё пять очков преимущества перед ближайшим преследователем, а им является как раз «Левадия».

44. Фарерские острова: чемпионат завершится в октябре 2022 года, чемпион сезона-2021 — «Клаксвик»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Клаксвик» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): «ХБ Торсхавн» (квалификация), «Викингур» (квалификация), «Б36 Торсхавн» (квалификация)



Лучший бомбардир сезона-2021: Миккель Даль («ХБ Торсхавн») — 27 голов



«Клаксвик» уверенно прошёл по дистанции чемпионата, «привезя» ближайшему преследователю 11 очков. Это уже 19-й чемпионский титул для команды, которая базируется в городке с населением в 5 тыс. человек.



В новом сезоне «Клаксвик» намерен защитить чемпионское звание. Команда одержала восемь побед в восьми матчах и оторвалась от преследователей на девять очков.

43. Албания: чемпион ещё неизвестен

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб):

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Салиу Гиндо («Лячи») — 16 голов



По всей видимости, чемпионский титул заберёт «Тирана». За четыре тура до финиша её преимущество перед главным преследователем составляет 10 очков. На второй строчке с высокой долей вероятности сезон завершит «Лячи».

42. Северная Ирландия: чемпион — «Линфилд»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Линфилд» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): «Клифтонвилл» (квалификация)



Лучший бомбардир сезона: Джей Доннелли («Гленторан») — 25 голов



Отличную гонку выдали «Линфилд» и «Клифтонвилл» — их разделило одно очко. А по сути, две очные встречи: осенью «Линфилд» победил дома (1:0), а в январе свёл матч к ничьей — 2:2. Причём сравнять получилось за 5 минут до конца игры.

«Линфилд» — чемпион Северной Ирландии Фото: ФК «Линфилд»

41. Ирландия: чемпионат завершится осенью 2022 года, чемпион сезона-2021 — «Шемрок Роверс»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Шемрок Роверс» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): «Сент-Патрикс Атлетикс» (квалификация), «Слайго Роверс» (квалификация), «Дерри Сити» (квалификация)



Лучший бомбардир сезона-2021: Джорджи Келли («Богемианс») — 21 гол



Борьбы в чемпионате Ирландии не получилось. «Шемрок Роверс» опередил ближайшего преследователя на 16 очков и стал победителем турнира в 19-й раз.



В новом сезоне сыграно уже 13 туров. Действующий чемпион пока находится на второй строчке, отставая на три очка от «Дерри Сити».

40. Армения: чемпион пока неизвестен

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб):

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Серж Дебле («Пюник») — 21 гол



Борьба за победу в турнире разворачивается между «Пюником» (лидер) и клубом «Арарат-Армения» (отстаёт от лидера на два очка). Турнир завершится в конце мая.

39. Косово: чемпион — «Балкани»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Балкани» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Герхард Прогни («Гжилани») — 21 гол



Впервые в истории чемпионата Косово победу в турнире одержал ФК «Балкани». За три тура до окончания у триумфаторов сформировался солидный отрыв в 11 очков от преследователей. А вот чемпион прошлого сезона — «Приштина» — уже не поднимется выше пятого места в таблице.

38. Латвия: чемпионат завершится осенью 2022 года, чемпион сезона-2021 — РФШ

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): РФШ (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): «Валмиера» (квалификация), «Лиепая» (квалификация), ФК «Рига» (квалификация)



Лучший бомбардир сезона-2021: Стефан Милошевич (ФК «Рига») — 13 голов



Клуб «РФШ», образованный в 2011 году, впервые в истории завоевала чемпионский титул. Ставшая второй «Валмиера» отстала от лидера на четыре очка. В новом сезоне обе команды после девяти туров делят первое место в таблице.

37. Люксембург: чемпион ещё не определён

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб):

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Доминик Штольц («Эсперанж») — 21 гол



До конца турнира осталось три тура. «Дюделанж» (15-кратный чемпион) опережает ближайшего преследователя («Фола», действующий чемпион) на три очка. Турнир завершится 22 мая.

36. Финляндия: чемпионат завершится осенью 2022 года, чемпион в сезоне-2021 — ХИК

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): ХИК (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): КуПС (квалификация), СЙК (квалификация), «Интер» Турку (квалификация)



Лучшие бомбардиры сезона-2021: Бенджамин Каллман («Интер» Турку), Ариэль Нгуэкам (СЙК) — 14 голов



За победу в чемпионате Финляндии развернулась ожесточённая борьба. ХИК и КуПС завершили первую часть сезона с одинаковым количеством очков, но во второй — клуб из Хельсинки опередил соперника на один балл. ХИК стал чемпионом Финляндии в 31-й раз в истории. В новом сезоне обе команды лидируют в таблице с 15 очками.

35. Босния и Герцеговина: чемпион — «Зриньски Мостар»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Зриньски Мостар» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Неманья Билбия («Зриньски Мостар») — 28 голов (на момент публикации)



«Зриньски Мостар» — монстр. Расколошматили всю лигу: сезон ещё не завершён, но у них в 28 матчах — 23 победы, 4 ничьих и одно поражение (в сентябре!). Разница голов — 66:11. Чемпионство — без шансов для кого-либо.

31-летний Неманья Билбия решил пойти на исторический сезон: у форварда уже 28 голов, и это точно не предел.

«Зриньски Мостар» — чемпион Боснии и Герцеговины Фото: ФК «Зриньски Мостар»

34. Литва: чемпионат завершится осенью 2022 года, чемпион в сезоне-2021 — «Жальгирис»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Жальгирис» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): «Судува» (квалификация), «Кауно Жальгирис» (квалификация), «Паневежис» (квалификация)



Лучший бомбардир сезона-2021: Уго Видемон («Жальгирис») — 17 голов



«Жальгирис» в 9-й раз в истории стал чемпионом Литвы. Ближайший преследователь («Судува») отстал от победителя на девять очков. В новом сезоне «Жальгирис» располагается на второй строчке, а «Судува» находится на седьмом месте.

33. Молдавия: чемпион — «Шериф»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Шериф» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): «Петрокуб» (квалификация), «Милсами» (квалификация), третий клуб пока не определён



Лучшие бомбардиры сезона: Сержу Истрати («Милсами»), Владимир Амброс («Петрокуб») — 13 голов



Пошумев в Лиге чемпионов, «Шериф» спокойно взял очередной титул чемпиона. Впрочем, есть важная дата — это юбилейное, двадцатое, золото. Могут добавить к нему дубль — 21 мая финал Кубка Молдавии против «Сфынтул Георге».

«Шериф» — чемпион Молдавии Фото: ФК «Шериф»

32. Беларусь: чемпионат завершится осенью 2022 год, чемпион в сезоне-2021 — «Шахтёр» Солигорск

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Шахтёр» Солигорск (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): БАТЭ (квалификация), «Динамо» Минск (квалификация), «Гомель» (квалификация)



Лучший бомбардир сезона-2021: Дембо Дарбо («Шахтёр» Солигорск) — 19 голов



В прошлом году «Шахтёр» из Солигорска во второй раз подряд стал чемпионом. Нынешний сезон команда проводит не лучшим образом — после шести туров занимает пятое место, проигрывая лидеру уже семь очков. На первой строчке находится БАТЭ (15-кратный чемпион страны), завершившийся предыдущий сезон вслед за «Шахтёром».

31. Словения: чемпион ещё не определён

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб):

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона-2021: Огнен Мудрински («Марибор») — 15 голов



На чемпионский титул в Словении претендуют два клуба. «Копер» (выигрывал турнир всего один раз) лидирует в таблице, опережая «Марибор» (15 чемпионских титулов) на два очка, но у того есть матч в запасе. Турнир завершится 21 мая.

30. Словакия: чемпион — «Слован»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Слован» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона-2021: Якуб Кадак («Тренчин») — 13 голов



«Слован» под руководством знакомого нам Владимира Вайсса уверенно провёл и основной чемпионат, и вторую часть — где разыгрываются медали и еврокубки.

29. Казахстан: чемпионат завершится осенью 2022 года, чемпион в сезоне-2021 — «Тобол»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Тобол» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): «Кайрат» (квалификация), «Астана» (квалификация), «Кызыл-Жар» (квалификация)



Лучший бомбардир сезона-2021: Марин Томасов («Астана») — 17 голов



В 2021 году «Тобол» завоевал свой второй чемпионский титул. В нынешнем сезоне всё складывается не так хорошо — девятое место после девяти туров. Правда, до первой строчки всего пять очков. «Кайрат», который тренирует Курбан Бердыев, располагается на восьмом месте.

28. Польша: чемпион ещё не определён

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб):

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Иви («Ракув») — 18 голов



До конца чемпионата осталось три тура. Сейчас расклад выглядит следующим образом: «Ракув» — 65 очков, «Лех» — 65, «Погонь» — 62. В прошлом сезоне чемпионский титул завоевала «Легия», которая сейчас не поднимется выше четвертой строчки.

27. Венгрия: чемпион — «Ференцварош»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Ференцварош» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Мартин Адам («Пакш») — 25 голов



Станислав Черчесов, возглавивший «Ференцварош» зимой 2021 года, сразу стал чемпионом Венгрии. У бывшего тренера сборной России есть возможность сделать золотой дубль — 11 мая его команда проведёт финал Кубка.

Станислав Черчесов празднует чемпионство в Венгрии Фото: ФК «Ференцварош»

26. Азербайджан: чемпион — «Карабах»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Карабах» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба):



Лучшие бомбардиры сезона: Давит Волкови («Зира»), Йой-Лэнс Миккельс («Сабах») — 11 голов



«Карабах» досрочно стал чемпионом Азербайджана (9-й титул в истории). За последние девять сезонов клуб из Баку всего один раз упустил победу в турнире — в 2021 году чемпионом стал «Нефтчи».

«Карабах» — чемпион Азербайджана Фото: ФК «Карабах»

25. Румыния: чемпион ещё не определён

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб):

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Флорин Танасе («Стяуа») — 19 голов



За три тура до окончания чемпионата «Клуж» (семикратный победитель турнира) опережает «Стяуа» на два очка. 21 мая лидера ждёт выездная встреча с главным преследователем. Вполне возможно, что именно тогда определится судьба чемпионского титула.

24. Болгария: чемпион — «Лудогорец»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Лудогорец» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): ЦСКА София (квалификация)



Лучший бомбардир сезона: Пьерос Сотириу («Лудогорец») — 16 голов



«Лудогорец» не оставил соперникам никаких шансов — ближайший преследователь отстаёт на 17 очков. Клуб из Разграда стал чемпионом в 11-й раз подряд. Пока непонятно, кто прервёт эту гегемонию в ближайшие годы.

«Лудогорец» — чемпион Болгарии Фото: ФК «Лудогорец»

23. Швеция: чемпионат проходит по системе «весна — осень», чемпион в сезоне-2021 — «Мальмё»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Мальмё» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): АИК (квалификация), «Юргорден» (квалификация)



Лучший бомбардир сезона-2021: Самуэль Адегбенро («Норрчёпинг») — 17 голов



В прошлом сезоне «Мальмё» и АИК набрали одинаковое количество очков, а судьбу титула решила разница забитых и пропущенных мячей. Итог — «Мальмё» стал победителем турнира в 22-й раз в истории. В новом сезоне после шести туров чемпион располагается на третьей строчке.

22. Израиль: чемпион ещё не определён

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб):

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Омер Атцили («Маккаби» Хайфа) — 19 голов



Почти наверняка чемпионом Израиля станет «Маккаби». Клуб из Хайфы опережает ближайшего преследователя на девять очков за четыре тура до окончания турнира. «Маккаби» станет чемпионом в 14-й раз.

21. Кипр: чемпион ещё не определён

Еврокубки

Лига чемпионов (2 клуба):

Лига Европы (1 клуб):

Лига конференций (2 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Иван Тричковски (АЕК) — 14 голов



На чемпионский титул претендуют два клуба — «Аполлон» (52 очка) и АПОЭЛ (51 очко). 8 мая команды встретятся друг с другом, и, возможно, именно тогда всё станет окончательно ясно.

20. Турция: чемпион — «Трабзонспор»

Еврокубки

Лига чемпионов (2 клуба): «Трабзонспор» (квалификация)

Лига Европы (1 клуб):

Лига конференций (2 клуба):



Лучшие бомбардиры сезона: Андрес Корнелиус («Трабзонспор»), Умут Бозок («Касимпаша»), Йоэль Похьянпало («Ризеспор»), Аюб Эль-Кааби («Хатайспор») — 15 голов



«Трабзонспор» завоевал чемпионский титул впервые с 1984 года. На второй строчке располагается «Фенербахче», а вот «Галатасарай» полностью провалил нынешнюю кампанию (пока команда занимает 13-е место).

«Трабзонспор» — чемпион Турции Фото: Getty Images

19. Хорватия: чемпион ещё не определён

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб):

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Марко Ливайя («Хайдук») — 23 гола



Хорватский чемпионат завершится 21 мая. Загребское «Динамо» готово завоевать свой 23-й титул — за три тура до финиша опережает «Хайдук» на четыре балла.

18. Дания: чемпион ещё не определён

Еврокубки

Лига чемпионов (2 клуба):

Лига Европы (1 клуб):

Лига конференций (2 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Никлас Хелениус («Силькеборг») — 16 голов



По всей видимости, победу в турнире разыграют «Копенгаген» и «Мидтьюлланн». Между командами всего три очка, а до финиша ещё четыре тура. В финальной фазе «Копенгаген» набрал четыре балла в двух матчах с главным конкурентом.

17. Норвегия: чемпионат завершится в конце 2022 года, чемпион в сезоне-2021 — «Будё-Глимт»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Будё-Глимт» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): «Мольде» (квалификация), «Викинг» (квалификация), «Лиллестрем» (квалификация)



Лучший бомбардир сезона-2021: Охи Омойджуанфо («Мольде») — 27 голов



В прошлом году чемпионом Норвегии стал клуб, в котором играет российский вратарь Никита Хайкин. «Будё-Глимт» знатно пошумел в еврокубках, но пока занимает третье место на старте нового сезона.

16. Чехия: чемпион ещё не определён

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб):

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Вацлав Юречка («Словацко») — 17 голов



В Чехии пока ничего непонятно. «Виктория» опережает «Славию» на два очка, а до конца турнира осталось всего тура. У клуба из Пльзени пока пять чемпионских титулов, а пражской команды — семь.

15. Греция: чемпион — «Олимпиакос»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Олимпиакос» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Ясмин Куртич (ПАОК) — 15 голов



В греческом чемпионате по-прежнему нет конкуренции. «Олимпиакос» уже в 47-й раз завоевал титул, значительно опередив всех конкурентов. Бывший клуб Массимо Карреры пока находится на пятом месте.

«Олимпиакос» — чемпион Греции Фото: ФК «Олимпиакос»

14. Швейцария: чемпион — «Цюрих»

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб): «Цюрих» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Джордан Пефок («Янг Бойз») — 22 гола



«Цюрих» обеспечил себе звание сильнейшего клуба Швейцарии. «Базель», за который играет нападающий Фёдор Чалов, пока занимает второе место, но ещё рискует упасть на третью строчку.

«Цюрих» — чемпион Швейцарии Фото: ФК «Цюрих»

13. Бельгия: чемпион ещё не определён

Еврокубки

Лига чемпионов (2 клуба):

Лига Европы (1 клуб):

Лига конференций (2 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Дениз Ундав («Унион») — 25 голов



На победу в чемпионате претендуют «Унион» (не выигрывали первенство с 1935 года) и «Брюгге» (17-кратный победитель турнира). Между командами всего три очка.

12. Украина: чемпион — «Шахтёр» (чемпионат завершили досрочно)

Еврокубки

Лига чемпионов (2 клуба): «Шахтёр» (групповой этап), «Динамо» Киев (квалификация)

Лига Европы (1 клуб): «Днепр-1»

Лига конференций (2 клуба): «Заря», «Ворскла»



Лучший бомбардир сезона: Артём Довбик («Днепр-1») — 14 голов



Украинский чемпионат завершили досрочно, а «Шахтёр» объявили чемпионом. Итоговую таблицу сформировали по итогам 18 туров, киевское «Динамо» отстало всего на два очка.

11. Сербия: чемпион ещё не определён

Еврокубки

Лига чемпионов (1 клуб):

Лига Европы (1 клуб):

Лига конференций (2 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Рикарду Гомеш («Партизан») — 25 голов



Вряд ли вас удивит, что сейчас за титул сражаются «Црвена Звезда» и «Партизан». Командам осталось провести по четыре матча, а «Звезда» опережает соперника всего на два балла.

10. Россия: чемпион — «Зенит»

Еврокубки: российские клубы отстранены от еврокубков на сезон-2022/23



Лучший бомбардир сезона: Гамид Агаларов («Уфа») — 18 голов



«Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России. А вот с остальными комплектами медалей пока ничего не понятно. К сожалению, следующий еврокубковый сезон клубы РПЛ пропустят по причине санкций.

«Зенит» — чемпион России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

9. Шотландия: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (2 клуба):

Лига Европы (1 клуб): «Хартс» (квалификация)

Лига конференций (2 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Риган Чарльз-Кук («Росс Каунти») — 13 голов



Мало кто сомневается, что чемпионом Шотландии станет «Селтик», и на это есть веские причины. За три тура до финиша клуб из Глазго опережает «Рейнджерс» на шесть очков.

8. Австрия: чемпион — «Ред Булл Зальцбург»

Еврокубки:

Лига чемпионов (2 клуба): «Ред Булл Зальцбург» (групповой этап), «Штурм» (квалификация)

Лига Европы (1 клуб):

Лига конференций (2 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Карим Адейеми («Ред Булл Зальцбург») — 17 голов



«Зальцбург» стал чемпионом Австрии в девятый раз подряд. Ставший вторым в таблице «Штурм» проиграл лидеру более 10 очков.

«Зальцбург» — чемпион Австрии Фото: ФК «Зальцбург»

7. Нидерланды: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (2 клуба):

Лига Европы (1 клуб):

Лига конференций (2 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Себастьян Аллер («Аякс») — 20 голов



Чемпионом Нидерландов станет либо «Аякс», либо ПСВ. За три тура до финиша лидер опережает клуб из Эйндховена на четыре очка.

6. Португалия: чемпион — «Порту»

Еврокубки:

Лига чемпионов (3 клуба): «Порту» (групповой этап), «Спортинг» (групповой этап), «Бенфика» (квалификация)

Лига Европы (1 клуб):

Лига конференций (2 клуба):



Лучший бомбардир сезона: Дарвин Нуньес («Бенфика») — 26 голов



«Порту» завоевал свой 30-й чемпионский титул в Лиссабоне. 7 мая «драконы» переиграли на выезде «Бенфику» (1:0) и оказались недосягаемы для преследователей. Единственный мяч в игре гости забили уже в компенсированное время, хотя для чемпионства достаточно было набрать одно очко.

«Порту» стал чемпионом Португалии на поле «Бенфики» Фото: ФК «Порту»

5. Франция: чемпион — «ПСЖ»

Еврокубки:

Лига чемпионов (3 клуба): «ПСЖ» (групповой этап)

Лига Европы (2 клуба):

Лига конференций (1 клуб):



Лучший бомбардир сезона: Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 24 гола



Лео Месси завоевал трофей в первый же сезон пребывания в Париже, что никого не удивляет. В прошлом сезоне «ПСЖ» неожиданно пропустил вперёд «Лилль», но теперь не оставил соперникам никаких шансов. «Монако» Александра Головина отчаянно борется за место в тройке (оно позволит сыграть в Лиге чемпионов). Монегаски уже догнали по очкам «Ренн», но пока уступают ему по дополнительным показателям.

Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

4. Германия: чемпион — «Бавария»

Еврокубки:

Лига чемпионов (4 клуба): «Бавария» (групповой этап), «Боруссия» Д (групповой этап), «Байер» (групповой этап)

Лига Европы (2 клуба):

Лига конференций (1 клуб):



Лучший бомбардир сезона: Роберт Левандовски («Бавария») — 34 гола



«Бавария» в 10-й раз подряд стала сильнейшим клубом Германии. Меняются тренеры, футболисты, а итог — неизменный. Дортмундская «Боруссия» обеспечила себе место в Лиге чемпионов, сохранив второе место в таблице. За два тура до финиша в четвёрку попал «Фрайбург», а вот «Лейпциг» Доменико Тедеско рискует остаться без Лиги чемпионов.

«Бавария» — чемпион Германии Фото: Getty Images

3. Италия: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (4 клуба): «Милан» (групповой этап), «Интер» (групповой этап), «Наполи» (групповой этап), «Ювентус» (групповой этап)

Лига Европы (2 клуба):

Лига конференций (1 клуб):



Лучший бомбардир сезона: Чиро Иммобиле («Лацио») — 27 голов



До конца чемпионата осталось всего три тура, а вопрос о чемпионстве по-прежнему открыт. «Милан» перед стартом 36-го тура опережал «Интер» всего на два очка. «Россонери» могут вернуть себе титул спустя 11 лет. Судьба мест в зоне Лиге чемпионов уже решена. «Аталанта» (там играет Алексей Миранчук) и «Фиорентина» (там находится Александр Кокорин) борются за Лигу Европу.

2. Испания: чемпион — «Реал»

Еврокубки:

Лига чемпионов (4 клуба): «Реал» (групповой этап)

Лига Европы (2 клуба):

Лига конференций (1 клуб):



Лучший бомбардир сезона: Карим Бензема («Реал») — 26 голов



Чемпионат проходит под знаком доминирования «Реала». Мадридский клуб завоевал титул за четыре тура до финиша, а Карло Анчелотти первым в истории собрал коллекцию из побед в каждом из пяти топ-чемпионатов. За вторую строчку борьбу ведут «Барселона» и «Севилья», а вот «Атлетико» уже немного отстал. На место в Лиге чемпионов пока ещё претендуют «Бетис» и «Реал Сосьедад».

Лука Модрич с трофеем чемпионата Испании Фото: Getty Images

1. Англия: чемпион ещё не определ

Еврокубки:

Лига чемпионов (4 клуба): «Манчестер Сити» (групповой этап), «Ливерпуль» (групповой этап)

Лига Европы (2 клуба):

Лига конференций (1 клуб):



Лучший бомбардир сезона: Мохамед Салах («Ливерпуль») — 22 гола



В АПЛ невероятная заруба — перед стартом тура «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» разделяло в таблице одно очко. Всё решится в ближайшие недели. Команда Клоппа проводит удивительный сезон, ей по силам выиграть четыре турнира (пока победили в одном).