Bild: Мбаппе потребовал «ПСЖ» купить двух футболистов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после продления контракта потребовал руководство клуба в ближайшее трансферное окно купить двух футболистов, сообщает BILD.

По сведениям источника, речь идёт об игроках сборной Франции, полузащитнике «Монако» Орельене Тчуамени и вингере «Барселоны» Усмане Дембеле.

Источник также сообщает, что генеральный директор «ПСЖ» уже встречался с советником Дембеле – Муссой Сиссоко, чтобы обсудить трансфер футболиста.

Ранее сообщалось, что Тчуамени договорился о заключении контракта с мадридским «Реалом.

Напомним, Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Также по сообщениям различных источников молодой француз получил право на участие в трансферной политике клуба.

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