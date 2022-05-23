Трансферная цель «Барселоны» Рубен Невеш высказался о своём будущем

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш, являющийся трансферной целью «Барселоны», высказался о своём будущем.
«Карьера футболиста слишком коротка. Нужно использовать возможности, которые у нас есть. Конечно, у каждого из нас есть мечты, которые нужно воплотить в короткий промежуток игровой карьеры. Посмотрим, что будет дальше. Я не могу рассказать об этом слишком много», — приводит слова Невеша Football Espana в «Твиттере».
В прошедшем сезоне 25-летний Невеш в 36 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Соглашение хавбека с «Вулверхэмптоном» истекает в 2024 году.
«Барселона» — «Вильярреал». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 38-й тур:
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