«Вулверхэмптон» установил ценник за Невеша, которым интересуются «МЮ» и «Арсенал»
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«Вулверхэмптон» готов расстаться с полузащитником Рубеном Невешем, если другой клуб предложит за португальского футболиста € 82 млн. Об этом сообщает Daily Mail.
Ранее в списках претендентов на игрока «Вулверхэмптона» значился «Тоттенхэм». Наибольший интерес к футболисту приписывают со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».
25-летний португальский футболист выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. Он провёл за «волков» 208 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач. За сборную Португалии Невеш выступает с 2015 года и успел провести 26 матчей в футболке национальной команды.
Сообщалось, что Невеш является главной трансферной целью для лондонского «Арсенала».
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