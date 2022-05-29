Руслан Литвинов рассказал о самой памятной установке Паоло Ваноли

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о главном тренере команды Паоло Ваноли.
«Видно, что Ваноли эмоциональный. В раздевалке всегда может добавить эмоций, когда надо. Где-то может быть спокойным, как сегодня в перерыве. Мы обсудили наши ошибки. Да, после перерыва мы пропустили, но забили и выиграли.
Самая памятная раздевалка или установка с Ваноли, которые зарядили команду? Наверное, с «Крыльями», когда мы вышли и забили. Были эмоциональные разговоры, но он подбодрил команду, расписал ошибки на доске и показал, как надо исправить», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 29 мая, завершился финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Победу одержали красно-белые — 2:1.
- 29 мая 2022
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