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Тебас сказал, что сейчас «Барселона» не сможет позволить себе подписать Левандовского

Тебас сказал, что сейчас «Барселона» не сможет позволить себе подписать Левандовского
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном трансфере нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского в испанскую «Барселону».

«Барселона» уже знает, что ей нужно делать. Они прекрасно знают наши правила экономического контроля. Это делается для того, чтобы избежать крупных экономических проблем. Я не знаю, продадут ли они Френки де Йонга или Педри. В руководстве «Барселоны» знают, что должны делать. Им нужно в первую очередь продавать активы. У «Барселоны» было много убытков за последние годы, она должна стабилизировать эту нишу. «Реал» справился с подобными проблемами, «Барселона» — пока нет. На мой взгляд, сегодня они не могут позволить себе подписать Левандовского», — приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, вчера, 30 мая, Роберт Левандовски заявил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть немецкий клуб.

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