Тебас – о продлении Мбаппе: то, что делает президент «ПСЖ» — издевательство над футболом

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал «ПСЖ» за трансфер Килиана Мбаппе и объяснил, почему испанская лига собирается подать жалобу на французский клуб.

«Я не собираюсь отвечать президенту французской лиги. Мы не будем мириться с тем, что европейский клуб разрушает футбольную экосистему. Жалоба, которую мы собираемся подать в УЕФА, уже подготовлена. Это объективные экономические данные. Потери около € 300 млн и более высокие доходы, чем у «Реала», «МЮ» и «Барселоны» — данные, в которые никто не верит. И они продлевают соглашение с Мбаппе. Это невозможно, если нет обмана в спонсорстве или взносах, которые превышают те, что разрешены УЕФА.

Это не проблема Франции, это проблема европейской футбольной экосистемы. Мы похожи на европейских Робин Гудов. Я говорил с другими лигами, некоторые собираются присоединиться к нашей жалобе. Мы сделаем это, что бы ни сказал президент французской лиги. Меня уже знают в Европе. Эй, Нассер (Аль-Хелаифи, президент «ПСЖ». – Прим. «Чемпионата»), то, что ты делаешь — это издевательство над футболом. Это так же опасно, как и проект Суперлиги.

Когда мы поднимали тему Неймара, то говорили о «Сити» и «ПСЖ». Оба клуба были наказаны УЕФА. При странном стечении обстоятельств оба клуба были оправданы в CAS. Мы изучили это и постараемся, чтобы такое не повторилось.

Сделка по Холанду была невозможна для «Реала». Посмотрим, как был организован его переход в «Сити». Они заплатили € 150 млн комиссии. Такое делают только «Сити», «ПСЖ», а раньше ещё и «Челси», — приводит слова Тебаса Marca.