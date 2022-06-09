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Игонин: «Фенербахче»? Дзюбу уже несколько раз куда-то продавали, в Сербии интересовались

Игонин: «Фенербахче»? Дзюбу уже несколько раз куда-то продавали, в Сербии интересовались
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном переходе экс-форварда санкт-петербургского клуба Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Интерес «Фенербахче» к Дзюбе? Раньше платили хорошие деньги, но в последнее время, мне кажется, в Турции перестраиваются от этой модели. Если футболист устраивает, можно говорить о подобных слухах. Нужно, чтобы футболист устраивал тренера.

Понятно, что у «Фенербахче» условия не самые плохие. И команда довольно известная. Чемпионат Турции не слабее чемпионата России. Если здесь нет хороших вариантов, они не будут автоматически появляться там. Такое ощущение, что Дзюбу уже несколько раз куда-то продавали. В Сербии тоже интересовались: сначала им нужен был Дзюба, а потом они вдруг узнали, что он немолодой и небыстрый. Это всё разговоры, но можно рассуждать, предполагать, почему нет», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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