Игонин: «Фенербахче»? Дзюбу уже несколько раз куда-то продавали, в Сербии интересовались

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном переходе экс-форварда санкт-петербургского клуба Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Интерес «Фенербахче» к Дзюбе? Раньше платили хорошие деньги, но в последнее время, мне кажется, в Турции перестраиваются от этой модели. Если футболист устраивает, можно говорить о подобных слухах. Нужно, чтобы футболист устраивал тренера.



Понятно, что у «Фенербахче» условия не самые плохие. И команда довольно известная. Чемпионат Турции не слабее чемпионата России. Если здесь нет хороших вариантов, они не будут автоматически появляться там. Такое ощущение, что Дзюбу уже несколько раз куда-то продавали. В Сербии тоже интересовались: сначала им нужен был Дзюба, а потом они вдруг узнали, что он немолодой и небыстрый. Это всё разговоры, но можно рассуждать, предполагать, почему нет», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.