«Ньюкасл» опережает «Милан» в борьбе за защитника «Лилля» Ботмана

Защитник «Лилля» Свен Ботман может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге или в Серии А. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, борьбу за игрока обороны ведут «Ньюкасл» и ставший чемпионом Италии «Милан». «Сороки» ещё с зимнего трансферного окна ведут переговоры с футболистом и опережают «россонери» в борьбе за голландца и хотят оформить переход максимально быстро.
Сразу после окончания январского окна Ботман заявил, что он чувствует себя готовым к новому вызову, и сообщил руководству, что покинет «Лилль» в конце сезона.
Ботман играет за «Лилль» с 2020 года, перейдя в него из «Аякса» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
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