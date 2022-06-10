«Ньюкасл» опережает «Милан» в борьбе за защитника «Лилля» Ботмана

Защитник «Лилля» Свен Ботман может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге или в Серии А. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.



По информации источника, борьбу за игрока обороны ведут «Ньюкасл» и ставший чемпионом Италии «Милан». «Сороки» ещё с зимнего трансферного окна ведут переговоры с футболистом и опережают «россонери» в борьбе за голландца и хотят оформить переход максимально быстро.

Сразу после окончания январского окна Ботман заявил, что он чувствует себя готовым к новому вызову, и сообщил руководству, что покинет «Лилль» в конце сезона.



Ботман играет за «Лилль» с 2020 года, перейдя в него из «Аякса» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.