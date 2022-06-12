Петржела: «Спартак» точно будет играть в Петербурге. Слухи о бойкоте ничего не значат

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный бойкот «Спартака» матча за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».



«Думаю, «Спартак» точно будет играть в Петербурге. Слухи о бойкоте ничего не значат. Как определили, что в Питере Суперкубок, там и будет «Спартак» играть.



Зарема-то что? Она только говорить умеет. Это ничего не значит», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, матч за Суперкубок России состоится 9 июля в Санкт-Петербурге, в котором должны встретиться чемпион РПЛ сезона-2021/2022 — «Зенит» и обладатель Кубка России — «Спартак». Из-за выбранного места проведения появлялась информация о том, что «Спартак» рассматривает вариант с бойкотом матча.