Петржела: «Спартак» точно будет играть в Петербурге. Слухи о бойкоте ничего не значат
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный бойкот «Спартака» матча за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».
«Думаю, «Спартак» точно будет играть в Петербурге. Слухи о бойкоте ничего не значат. Как определили, что в Питере Суперкубок, там и будет «Спартак» играть.
Зарема-то что? Она только говорить умеет. Это ничего не значит», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, матч за Суперкубок России состоится 9 июля в Санкт-Петербурге, в котором должны встретиться чемпион РПЛ сезона-2021/2022 — «Зенит» и обладатель Кубка России — «Спартак». Из-за выбранного места проведения появлялась информация о том, что «Спартак» рассматривает вариант с бойкотом матча.
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