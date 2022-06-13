«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с Эрлингом Холандом

Бывший нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд официально подписал контракт с «Манчестер Сити». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

21-летний футболист официально станет игроком горожан 1 июля 2022 года. Его контракт будет действовать до лета 2027 года. Отметим, что ранее за английский клуб выступал отец игрока Альф-Инге.

Напомним, Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию» с января 2020 года. За это время норвежский нападающий в 89 матчах стал автором 86 голов и 23 результативных передач. По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» составила € 75 млн.

По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн. Видеоролик: