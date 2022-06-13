«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с Эрлингом Холандом
Поделиться
Бывший нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд официально подписал контракт с «Манчестер Сити». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.
21-летний футболист официально станет игроком горожан 1 июля 2022 года. Его контракт будет действовать до лета 2027 года. Отметим, что ранее за английский клуб выступал отец игрока Альф-Инге.
Напомним, Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию» с января 2020 года. За это время норвежский нападающий в 89 матчах стал автором 86 голов и 23 результативных передач. По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» составила € 75 млн.
По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн. Видеоролик:
Комментарии
- 13 июня 2022
-
12:33
-
12:30
-
12:21
-
12:12
-
12:09
-
12:01
-
11:55
-
11:45
-
11:40
-
11:26
-
11:17
-
11:10
-
11:01
-
10:56
-
10:39
-
10:16
-
10:15
-
10:06
-
10:06
-
10:02
-
10:02
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:13
-
09:07
-
09:00
-
08:57
-
08:42
-
08:33
-
08:29
-
08:14
-
08:05
-
07:54
Партнерский контент