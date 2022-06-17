Игрок «Крыльев» Костанца: был удивлён уровнем футбола в России. Выше, чем я думал

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился мнением об уровне игры в Российской Премьер-Лиге.
«Поначалу я был удивлён тому, какой в РПЛ уровень футбола. Он оказался выше, чем я думал. Здесь очень много хороших команд, что мне нравится.
Это было просто прекрасно. Я смотрел финальную игру Лиги чемпионов. Там я поддерживал «Реал» Мадрид» и, как бывший игрок «Шерифа», думал: «Если бы они выиграли турнир, я бы мог говорить, что мы выиграли чемпионов!» Это невероятные эмоции», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). «Крылья Советов» (41) завершили сезон на восьмом месте.
- 17 июня 2022
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