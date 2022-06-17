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Антон Зиньковский отреагировал на слова Каттани. Он назвал игрока отличным футболистом

Антон Зиньковский отреагировал на слова Каттани. Он назвал игрока отличным футболистом
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани. Он назвал игрока отличным футболистом.

«Про слова Каттани слышал, но не хочу комментировать эту информацию.

В прошлом сезоне стал лучшим ассистентом. Это и есть оценка сезона. В принципе, хорошо его провели. Были где-то скомканные моменты, но я думаю, что вся команда хорошо выступила, показали себя и заняли хорошее место в таблице», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.

Санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).

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