Антон Зиньковский отреагировал на слова Каттани. Он назвал игрока отличным футболистом

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани. Он назвал игрока отличным футболистом.



«Про слова Каттани слышал, но не хочу комментировать эту информацию.



В прошлом сезоне стал лучшим ассистентом. Это и есть оценка сезона. В принципе, хорошо его провели. Были где-то скомканные моменты, но я думаю, что вся команда хорошо выступила, показали себя и заняли хорошее место в таблице», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.



Санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).

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