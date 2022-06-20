Агент Магнуссона отреагировал на новость, что защитник интересен «Торпедо» и «Краснодару»

Мартин Далин, агент исландского защитника Хёрдура Магнуссона, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Торпедо» и «Краснодара».

«Я не могу ничего комментировать по поводу будущего Магнуссона. Мне нечего сказать», — сказал Далин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее Sport24 сообщил, что 29-летний футболист, чей контракт с московским ЦСКА истёк по окончании сезона-2021/2022, может остаться в России. Также у Магнуссона есть предложения от швейцарского «Базеля», французского «Страсбурга» и немецкого «Аугсбурга».

29-летний Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 года, выиграв с командой Суперкубок России. В 93 матчах Хёрдур забил пять голов и отдал результативную передачу.