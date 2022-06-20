Дивеев рассказал, что изменилось в ЦСКА после прихода Федотова

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о первых изменениях, которые он заметил в работе команды под руководством нового тренера Владимира Федотова.

«Стали ли нагрузки на сборах при Федотове выше? Да, это действительно так. Нагрузки увеличились, бега стало больше. Даже сегодня думали, что нам предстоит одна серия беговых упражнений, а оказалось, что две. Но ничего, живы-здоровы, будем продолжать готовиться к сезону. Мы выполняем необходимую работу, закладываем фундамент. Впереди интересный сезон, очень надеюсь, что ЦСКА выступит успешно.

Команде пора давать результат? Будем к этому стремиться. Очень хотим, чтобы ЦСКА завёвывал трофеи. Думаем только о победах и о том, чтобы как можно больше забивать и меньше пропускать», — приводит слова Дивеева Bobsoccer.