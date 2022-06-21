Галактионов: мы созвонились с Кержаковым. Детали разговора обсуждать не совсем корректно

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов рассказал о разговоре с бывшим наставником нижегородцев Александром Кержаковым.

«Мы созвонились с Кержаковым. Детали разговора обсуждать не совсем корректно. Я уже сказал, что взаимоотношения предыдущего тренерского штаба из клуба комментировать не совсем корректно. Мы погружены в работу, наша задача сделать шаг вперёд», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

39-летний Кержаков возглавил нижегородскую команду перед началом сезона-2021/2022. Под его руководством «Нижний Новгород» финишировал на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ, а по ходу кампании обыгрывал «Зенит» и «Спартак».

38-летний Галактионов с декабря по апрель 2018 года тренировал «Ахмат», с декабря того же года тренирует молодёжную сборную России и будет совмещать посты в клубе и сборной.