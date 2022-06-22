Воспитанник «Барселоны» спас девушку-фотографа от падения с крыши автобуса на ходу
Поделиться
Защитник «Жироны» Арнау Мартинес спас клубного фотографа Нури Маргуи от падения с крыши автобуса во время празднования командой выхода в испанскую Примеру. Именно 19-летний футболист удержал девушку от падения с крыши открытого автобуса, затем поднять Маргуи помог одноклубник Мартинеса. Лишь после того, как фотограф встала на ноги, автобус остановился.
Мартинес — воспитанник «Барселоны». Он оказался в «Жироне» в 2018 году и был важной частью команды в прошлом сезоне, когда каталонский клуб обеспечивал выход в высший дивизион Испании по футболу. Мартинес вышел на поле в 40 матчах второй лиги Испании и стыкового турнира, забив два гола и отдав шесть результативных передач.
Соглашение Мартинеса с клубом истекает в 2025 году.
Комментарии
- 22 июня 2022
-
18:46
-
18:29
-
18:28
-
18:25
-
17:50
-
17:44
-
17:40
-
17:23
-
17:11
-
17:09
-
16:57
-
16:50
-
16:48
-
16:48
-
16:28
-
16:25
-
16:24
-
16:17
-
16:10
-
16:02
-
15:58
-
15:56
-
15:47
-
15:44
-
15:40
-
15:31
-
15:28
-
15:21
-
15:19
-
15:18
-
15:09
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:47
Партнерский контент