Воспитанник «Барселоны» спас девушку-фотографа от падения с крыши автобуса на ходу

Защитник «Жироны» Арнау Мартинес спас клубного фотографа Нури Маргуи от падения с крыши автобуса во время празднования командой выхода в испанскую Примеру. Именно 19-летний футболист удержал девушку от падения с крыши открытого автобуса, затем поднять Маргуи помог одноклубник Мартинеса. Лишь после того, как фотограф встала на ноги, автобус остановился.

Мартинес — воспитанник «Барселоны». Он оказался в «Жироне» в 2018 году и был важной частью команды в прошлом сезоне, когда каталонский клуб обеспечивал выход в высший дивизион Испании по футболу. Мартинес вышел на поле в 40 матчах второй лиги Испании и стыкового турнира, забив два гола и отдав шесть результативных передач.



Соглашение Мартинеса с клубом истекает в 2025 году.