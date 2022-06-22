«Барселона» в очередной раз не смогла достичь соглашения о продлении контракта с Гави

Сегодня, 22 июня, завершилась новая встреча между представителями «Барселоны» и агентом Иваном де ла Пенья, чьим клиентом является полузащитник каталонцев Гави. Стороны обсуждали продление контракта с 17-летним футболистом, но в очередной раз не смогли достичь соглашения. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, переговоры продолжаются и идут в хорошем темпе. Сообщается, что новая встреча между сторонами может состояться на следующей неделе. Текущий контракт Гави истекает следующим летом.

Гави стремительно ворвался в мировой футбол в минувшем сезоне, когда вышел на поле за основной состав «Барселоны» 46 раз (2+6). Также полузащитник дебютировал за национальную сборную Испании, в футболке которой уже провёл 10 встреч (один гол).

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