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Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Ференцвароша» к Дзюбе

Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Ференцвароша» к Дзюбе
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на информацию об интересе к бывшему нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Дзюба отличный игрок. Когда игрок такого уровня на рынке, слухи понятны. Но у нас позиция нападающего укомплектована, поэтому мы его не рассматривали, как и другого нападающего. Хоть, ещё раз повторюсь, Артём и топ-игрок», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, предложил Дзюбе трёхлетний контракт с зарплатой $ 1 млн. Также сообщается, что переговоры с Артёмом провёл действующий чемпион Греции – «Олимпиакос».

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Источник: «Ференцварош» Черчесова предложил Дзюбе контракт на три года
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