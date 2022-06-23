Раконьяц: не стал рассматривать другие варианты, когда «Локомотив» вышел на меня

Полузащитник «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал, почему решил перейти в московский клуб.
«Первым моим клубом было «Единство» из города Биело-Поле. После него, с 2017 года, я выступал за клуб «Чукарички»: два года играл в молодёжной команде, год находился в аренде, затем полтора года играл за первую команду, откуда и пришёл в «Локомотив». Переговоры прошли очень быстро. Когда я узнал, о каком клубе идёт речь, не стал рассматривать другие варианты, принял предложение приехать. Всё вместе заняло около десяти дней.
Я довольно много следил за российской лигой. Знал, что она достаточно сильная, сильнее в плане физической подготовки и, возможно, в плане ритма игры в сравнении с той лигой, в которой играл я. Что касается «Локомотива», знаю, что это очень серьёзный клуб, который, как и мой прежний клуб, стремится играть в атакующий футбол и имеет в своём составе много молодых игроков, делает на молодёжь определённую ставку», — цитирует Раконьяца пресс-служба красно-зелёных.
- 23 июня 2022
-
19:01
-
18:54
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:37
-
18:30
-
18:18
-
18:14
-
17:57
-
17:52
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:45
-
16:44
-
16:43
-
16:42
-
16:41
-
16:40
-
16:31
-
16:24
-
16:14
-
16:08
-
16:06