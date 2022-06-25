Источник: «Зенит» обменяет Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса»

21-летний бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто будет обменян на двух игроков «Коринтианса». Об этом сообщает в «Твиттере» бразильский журналист Фабио Алейшо.
Как отмечает источник, решение об этом должно быть принято сегодня, 25 июня. Именно поэтому президент «Зенита» ранее опроверг, что Алберто отправится в «Коринтианс» на правах аренды.
Напомним, Юри Алберто стал игроком «Зенита» в январе этого года, перейдя из бразильского «Интернасьоналя» за € 25 млн, согласно данным Transfermarkt. Он подписал контракт с сине-бело-голубыми до 30 июня 2027 года. В весенней части бразилец провёл за санкт-петербургский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.
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