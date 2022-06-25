Наумов: Лоськов и Пашинин заслуживают быть в первой команде, а не с молодёжью заниматься

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость о том, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин останутся в московском клубе.
«Конечно, хорошо, что Лоськов и Пашинин останутся в «Локомотиве». Их не надо было из команды убирать. Я думаю, это была ошибка. Они привыкли быть в команде, быть на острие. Не думаю, что им это нравится. Считаю, что это лучше, чем ничего. Их нужно поздравить с тем, что они остаются в структуре клуба. Правда, я не думаю, что они недовольны таким решением. Я рад, что они остаются в клубе. Посмотрим, что будет дальше. Сменится руководство, поменяется вектор развития клуба — и они опять будут тренировать команду. Думаю, что они оба заслуживают того, чтобы быть во главе первой команды, а не там где-то с молодёжью заниматься», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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