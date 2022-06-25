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«Динамо» показало бутсы, в которых Овечкин сыграет с «Амкалом»

«Динамо» показало бутсы, в которых Овечкин сыграет с «Амкалом»
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В московском «Динамо» продемонстрировали футбольные бутсы, в которых российский хоккеист Александр Овечкин сыграет в выставочном матче с «Амкалом». Соответствующее видео появилось в социальных сетях бело-голубых.

«Сегодня Ови сменит лезвия на шипы! Оцените бутсы легенды», — подписали публикацию представители пресс-службы московского «Динамо».

Бутсы выполнены в золотом цвете. На них нанесена надпись «Totti», которая отсылает к бывшему футболисту «Ромы» Франческо Тотти. Кроме того, на бутсах видны числа 2123/2500.

Напомним, сегодня, 25 июня, в 19:00 по московскому времени московское «Динамо» проведёт товарищеский матч с «Амкалом». За бело-голубых сыграет нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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