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Алаев назвал основную задачу на посту президента РПЛ

Алаев назвал основную задачу на посту президента РПЛ
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Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о своих задачах на новой должности.

«РПЛ – витрина, главный спортивный продукт России. Я вижу точки роста, хочу поблагодарить Ашота Хачатурянца и его команду за впечатляющую работу. Все знают о контрактах, которые он заключил. Это отличные возможности для развития РПЛ, главного спортивного мероприятия России. Будем продолжать в том же духе, чтобы российские клубы вернулись в европейский футбол сильнее, чем были», – сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее Александр Алаев был президентом ФНЛ. На эту должность он был назначен в феврале прошлого года.

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц покинул пост 27 июня.

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