Лучшие клубы Серии A заработали меньше денег на трансляциях, чем худшие клубы АПЛ
Поделиться
Лучшие клубы чемпионата Италии заработали меньше денег за права на трансляции, чем худшие клубы из чемпионата Англии, сообщает Football Italia.
В минувшем сезоне самый успешный итальянский клуб – «Интер», получил € 84,2 млн доходов от телевизионных прав, за ним следуют «Ювентус» с € 77,9 млн и «Милан» с € 77,8 млн. «Наполи» занял четвертое место с € 68,5 млн, а «Рома» замкнула пятерку лучших с € 64,1 млн.
Для сравнения, клуб, занявший последнее место в Английской Премьер-лиге – «Норвич Сити» в том же сезоне, заработал € 105 миллионов только за счёт телевизионных прав. Напомним, победителем прошлого сезона чемпионата Англии стал «Манчестер Сити». На втором месте расположился «Ливерпуль». Замкнул тройку лучших команд «Челси».
Комментарии
- 28 июня 2022
-
05:36
-
05:22
-
05:19
-
04:57
-
04:55
-
04:10
-
03:48
-
03:34
-
03:12
-
02:52
-
02:19
-
01:59
-
01:41
-
01:18
-
00:44
-
00:40
-
00:22
-
00:12
-
00:08
- 27 июня 2022
-
23:47
-
23:39
-
23:23
-
23:23
-
23:11
-
23:07
-
23:01
-
22:48
-
22:42
-
22:34
-
22:33
-
22:24
-
22:22
-
22:12
-
22:09
-
21:49
Партнерский контент