Лучшие клубы Серии A заработали меньше денег на трансляциях, чем худшие клубы АПЛ

Лучшие клубы чемпионата Италии заработали меньше денег за права на трансляции, чем худшие клубы из чемпионата Англии, сообщает Football Italia.

В минувшем сезоне самый успешный итальянский клуб – «Интер», получил € 84,2 млн доходов от телевизионных прав, за ним следуют «Ювентус» с € 77,9 млн и «Милан» с € 77,8 млн. «Наполи» занял четвертое место с € 68,5 млн, а «Рома» замкнула пятерку лучших с € 64,1 млн.

Для сравнения, клуб, занявший последнее место в Английской Премьер-лиге – «Норвич Сити» в том же сезоне, заработал € 105 миллионов только за счёт телевизионных прав. Напомним, победителем прошлого сезона чемпионата Англии стал «Манчестер Сити». На втором месте расположился «Ливерпуль». Замкнул тройку лучших команд «Челси».