Футболистка сборной Нидерландов Вивиан Мидема: хочу, чтобы Англия хорошо сыграла на Евро

Вивиан Мидема, нападающая сборной Нидерландов и лондонского «Арсенала», призналась, что ждёт хорошего выступления от сборной Англии, так как это привлечёт новых зрителей.

«Это лето — один из важнейших моментов для женского футбола, шанс войти в историю. Тяжело признавать, но я хочу увидеть хорошее выступление от сборной Англии на Евро, потому что это привлечёт людей на трибуны и в чемпионате, это заставит всю страну взбодриться. И я надеюсь, что наши болельщики (сборной Нидерландов. — Прим. «Чемпионата») также приедут в Англию и покажут, что они лучшие в мире», — приводит слова Мидемы официальный сайт УЕФА.

Мидема вспомнила свои впечатления от посещаемости на чемпионате Европы — 2017 в Нидерландах.

«Мы не ожидали, что на матчи придёт столько людей, на стадионах был полный sold out. Евро в Нидерландах было особенным с нашими семьями и таким количеством болельщиков на трибунах. Мы знали, что тот турнир будет нашим. Когда мы победили Данию в финале, женский футбол начал развиваться с огромной скоростью», — приводит слова Мидемы официальный сайт УЕФА.

Евро-2022 пройдёт в Англии с 6 по 31 июля. Сборная Нидерландов — действующий чемпион Европы.

Вивиан Мидема выступает за лондонский «Арсенал» с 2017 года. В прошлом сезоне нападающая забила 14 голов и отдала восемь голевых передач в 22 матчах.