Пресс-атташе «Динамо»: Овечкин приехал на матч раньше всех остальных футболистов

Пресс-атташе московского футбольного клуба «Динамо» Полина Лысенко рассказала, как хоккеист Александр Овечкин, сыгравший за бело-голубых в товарищеском матче с «Амкалом», готовился к игре.
«Что касается подготовки Александра к матчу, он приехал в Москву, насколько я знаю, только в четверг, и в пятницу подписал контракт с нашим клубом на одну игру. И вот в субботу он приехал утром на базу, познакомился с главным тренером. Главный тренер сказал, что не может поставить на ворота или в защиту человека, который по природе своей настоящий нападающий. Поэтому сомнений никаких не было, что Александр сыграет именно в нападении.
Он получил экипировку, номер на базе на один день, чтобы быть как настоящий футболист нашей команды. Ну а дальше Александр приехал на стадион за три часа до игры. Ещё ни один футболист не приехал на стадион, а он уже был там, у него был серьёзный подход спортсмена к матчу», — сказала пресс-атташе бело-голубых в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, товарищеский матч «Динамо» с командой блогеров «Амкал» состоялся в субботу, 25 июня. Александр Овечкин провёл на поле около 10 минут и забил гол, после чего был заменён. Матч закончился победой «Динамо» со счётом 5:0.
- 30 июня 2022
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