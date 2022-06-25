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Александр Овечкин, гол в матче «Динамо» — «Амкал», видео, как забил в дебюте в футболе, подробности

Овечкин дебютировал в футболе с гола за «Динамо». И потрясающей работы корпусом! Видео
Павел Прохоров
Овечкин дебютировал в футболе с гола за «Динамо»
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Без хоккейных действий не обошлось.

Александр Овечкин дебютировал в футболе! Форвард «Вашингтон Кэпиталз» сыграл за московское «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом». Легенда №8 вышел в стартовом составе бело-голубых с капитанской повязкой и стал героем первого тайма.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
25 июня 2022, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
5 : 0
Амкал
Москва, Россия
1:0 Овечкин – 11'   2:0 Тюкавин – 82'   3:0 Комличенко – 86' (пен)   4:0 Гладышев – 87'   5:0 Тюкавин – 90'

С первых минут встречи «Амкал» взял мяч под свой контроль, поэтому «Динамо» пришлось нелегко. Хотя гости и провели две опасные атаки, но ничем опасным они не закончились. Первые четыре минуты мяч до Овечкина не доходил, и, чтобы получить его, форварду пришлось включиться – пошёл в прессинг (или, как говорят, в хоккее – в форчек) и забрал мяч. Дальнейшее развитие атаки у «Динамо» не получилось: игра в стенку со Смоловым у 36-летнего форварда не вышла из-за сложности с приёмом паса от Фёдора.

Овечкин в матче «Динамо» – «Амкал»

Овечкин в матче «Динамо» – «Амкал»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Через несколько мгновений Овечкин вновь стал главным героем эпизода. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» пробросил мяч по левому флангу, а вступивший в отбор игрок «Амкала» Михаил Крапивников отлетел от Овечкина так, как будто последний применил силовой приём (в хоккее – «хит»).

Главный эпизод первого тайма случился на 11-й минуте. Фёдор Смолов вошёл в штрафную после передачи Даниила Лесового и на замахе покатил пяткой назад, где находился Овечкин, который в одно касание пробил в дальний угол ворот – 1:0. Первый мяч третьего номера «Динамо» в футболе!

Александр Овечкин
Александр Овечкин
форвард «Вашингтон Кэпиталз» — о своём первом голе в футболе

«Мечта сбылась! Конечно, мечтал забить гол. Был ещё один момент, надо было бить, но я пытался найти пасом Смолова. Надо также отдать должное, что ребята нашли меня в той позиции, дали под левую ногу. Ну и я, как говорится, попал. Забил с левого офиса — нормально! Федя Смолов так и сказал: «Заходим в штрафную, открываешься, я тебе отдаю под левую». Связка сработала».

После гола Овечкин отправился отдыхать – вместо него вышел Даниил Фомин, которому форвард передал капитанскую повязку.

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