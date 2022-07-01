Президент «Сочи» Ротенберг рассказал, почему выбрал Гаранина главным тренером команды
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Вадима Гаранина. На посту главного тренера он сменил Владимира Федотова, который возглавил ЦСКА.
«Игра всё покажет. Сейчас рано говорить о чём-то. Игра показывает, что она своеобразная: есть какие-то изменения, команда едина, нравится, что молодые влились в коллектив и показывают, на что способны. Почему выбрал Гаранина? Я Гаранина знаю ещё по «Динамо», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 1 июля, «Сочи» провёл матч предсезонного турнира с «Пари Нижний Новгород». Основное время закончилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти победу одержали южане.
Новость по теме«Сочи» по пенальти обыграл «Нижний Новгород»
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