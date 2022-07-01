Президент «Сочи» Ротенберг рассказал, почему выбрал Гаранина главным тренером команды

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Вадима Гаранина. На посту главного тренера он сменил Владимира Федотова, который возглавил ЦСКА.



«Игра всё покажет. Сейчас рано говорить о чём-то. Игра показывает, что она своеобразная: есть какие-то изменения, команда едина, нравится, что молодые влились в коллектив и показывают, на что способны. Почему выбрал Гаранина? Я Гаранина знаю ещё по «Динамо», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Сегодня, 1 июля, «Сочи» провёл матч предсезонного турнира с «Пари Нижний Новгород». Основное время закончилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти победу одержали южане.