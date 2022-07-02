Супруга Месси показала новое яркое фото с мужем с отдыха
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Антонелла Рокуццо, супруга форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси, опубликовала в соцсетях новую совместную фотографию с мужем. Она показала, как они отдыхают. На фото Месси предстал в купальных шортах, а его избранница — в чёрном купальнике.
В настоящее время семейная пара отдыхает в Испании на острове Форментера.
Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году. В минувшем сезоне аргентинский форвард принял участие в 26 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Соглашение между сторонами действует ещё год.
В Испании Месси отдыхает вместе со своими бывшими партнёрами по команде Сеском Фабрегасом и Луисом Суаресом.
Главные враги Лионеля Месси в футболе:
Новость по темеМесси проводит отпуск на Ибице с Фабрегасом и Суаресом
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