Супруга Месси показала новое яркое фото с мужем с отдыха

Антонелла Рокуццо, супруга форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси, опубликовала в соцсетях новую совместную фотографию с мужем. Она показала, как они отдыхают. На фото Месси предстал в купальных шортах, а его избранница — в чёрном купальнике.

В настоящее время семейная пара отдыхает в Испании на острове Форментера.



Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году. В минувшем сезоне аргентинский форвард принял участие в 26 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Соглашение между сторонами действует ещё год.

В Испании Месси отдыхает вместе со своими бывшими партнёрами по команде Сеском Фабрегасом и Луисом Суаресом.

Главные враги Лионеля Месси в футболе: