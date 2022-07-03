Все голы и результативные передачи Мхитаряна в сезоне-2021/2022. Видео

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян перешёл из римской «Ромы» в миланский «Интер». Предлагаем вспомнить все результативные действия Мхитаряна в сезоне-2021/2022.

Всего за «Рому» Генрих провёл 117 матчей и забил 29 мячей, а также вместе с командой стал победителем Лиги конференций прошлого сезона.

Мхитарян ранее играл за сборную Армении, был её капитаном. За национальную команду у него 95 матчей и 32 гола. 3 марта Мхитарян объявил о завершении выступлений за сборную. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 8 млн.

За свою карьеру Мхитарян поиграл в таких клубах, как дортмундская «Боруссия», лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», донецкие «Шахтёр» и «Металлург», ереванский «Пюник».