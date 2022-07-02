Мхитарян: всегда здорово играл против «Интера», а теперь не терпится забивать за команду

Новичок «Интера» армянский полузащитник Генрих Мхитарян прокомментировал переход в клуб из Милана. Ранее 33-летний футболист выступал за «Рому», но у него истёк контракт с римлянами. В результате он перешёл в «Интер» на правах свободного агента.
Мхитарян провёл семь матчей против «Интера». В них он забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
«Я не знаю почему, но я всегда хорошо играл против «Интера». Мне нравилось играть против команды. А теперь не терпится начать забивать за команду.
Для меня всегда было мечтой выступать в самых сильных лигах мира. Я горжусь этим, ведь теперь дети смотрят на меня и тоже мечтают об этом. Надеюсь, что стану для них примером», — цитирует Мхитаряна Pazzidifanta.
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- 2 июля 2022
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