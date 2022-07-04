Рангник предлагал руководству «Манчестер Юнайтед» продать Роналду зимой

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник предлагал руководству клуба продать форварда Криштиану Роналду во время зимнего трансферного окна, сообщает The Athletic.

По данным источника, Рангник писал письма спортивному директору Джону Мерто и генеральному директору Ричарду Арнольду. Немец предлагал им продать Роналду и подыскать ему замену.



Рангник говорил, что клубу нужно начать перестройку атакующей линии команды. И для этого «МЮ» стоило избавиться от Криштиану. К тому же тренер полагал, что с Роналду не сможет выстроить прессингующую модель. В связи с этим он предлагал приобрести другого форварда. Но руководители «Манчестер Юнайтед» отклонили запрос Рангника.



Рангник покинул команду по окончании прошлого сезона. Он стал главным тренером сборной Австрии.

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