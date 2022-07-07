Экс-президент РФС: Кубок лиги — хорошая идея. Паузы в чемпионате нужно чем-то заполнять

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил идею проведения Кубка лиги по футболу. Он заметил, что паузы в чемпионате обязательно необходимо заполнять, поэтому турнир мог бы стать отличным вариантом для этого. При этом Колосков назвал проблемы, с которыми может столкнуться этот проект.
«Честно, всё равно на этот турнир. Никакого отношения не имею, слава богу, к текущим проблемам. Но, как руководитель в прошлом, считаю, что идея хорошая. Паузы в чемпионате надо чем-то заполнять. 30 игр — ровно половина того, что есть в АПЛ. Там до 70 игр доходит. Платить такие деньги, как у нас — большая роскошь за такое малое количество игр. Но надо ответить на два вопроса: сколько это стоит, и кто будет платить. Вокруг этого основные проблемы. Бюджеты многих клубов основаны на региональных. Если нет денег, придётся отказаться от такой идеи», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 7 июля 2022
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