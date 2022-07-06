Стало известно, как РФС хочет реформировать Кубок России

РФС хочет реформировать Кубок России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Новый формат Кубка России рассматривается РФС как аналог Кубка лиги, который столкнулся с большим количеством организационных проблем.
Новый формат Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений. — Прим. «Чемпионата»), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предполагают разделить на два пути — «Путь РПЛ» и «Путь Первой и Второй лиги».
В «Пути РПЛ» 16 клубов РПЛ делятся на четыре группы. Соревнование проходит в два круга – команды проведут шесть матчей на групповом этапе. По итогам группового этапа, команды, занявшие первые два места, отправляются в верхнюю сетку плей-офф Кубка России, третья команда группы – в нижнюю сетку, обладатели четвёртых мест выбывают из турнира.
На первом этапе «Пути Первой и Второй лиги» команды из Второй лиги и один клуб из Первой (определяется жребием из числа новичков Первой лиги) играют один матч на вылет. На втором этапе 16 победителей первого этапа играют с 16 клубами Первой лиги. После этого победители играют по кубковой системе (один матч), и четыре лучшие команды добавляются в нижнюю сетку плей-офф Кубка России.
Нижняя сетка турнира начинается с четвертьфинальных матчей, но каждый раунд разбит на два дополнительных этапа. В первом этапе 1/4 финала нижней сетки играют команды, занявшие третье место в групповом этапе «Пути РПЛ» и лучшие четыре команды «Пути Первой и Второй лиги». Во втором раунде 1/4 нижней сетки турнира к командам добавляются проигравшие в 1/4 верхней сетки. В полуфиналах и финале нижней сетки такая схема повторяется. Победитель нижней сетки турнира играет в суперфинале с победителем верхней сетки.
- 6 июля 2022
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