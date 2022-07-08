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Романцев: Хабиб сказал вернуть Романцева? Он прекрасно знает, что я не вернусь

Романцев: Хабиб сказал вернуть Романцева? Он прекрасно знает, что я не вернусь
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Главный тренер команды ветеранов «Спартака» Олег Романцев прокомментировал слова Хабиба Нурмагомедова, что специалисту стоит возглавить основную команду красно-белых.

«Хабиб сказал вернуть Романцева? Хабиб прекрасно знает, что я не вернусь. Мы об этом говорили давным-давно. Я закончил с тренерской деятельностью. Не буду комментировать, почему», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 8 июля, состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в котором сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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