Романцев: Хабиб сказал вернуть Романцева? Он прекрасно знает, что я не вернусь

Главный тренер команды ветеранов «Спартака» Олег Романцев прокомментировал слова Хабиба Нурмагомедова, что специалисту стоит возглавить основную команду красно-белых.



«Хабиб сказал вернуть Романцева? Хабиб прекрасно знает, что я не вернусь. Мы об этом говорили давным-давно. Я закончил с тренерской деятельностью. Не буду комментировать, почему», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, сегодня, 8 июля, состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в котором сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.